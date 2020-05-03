В Бишкеке произошло ДТП с участием двух машин

В Бишкеке на пересечении улицы Горького и Оренбургского переулка произошло ДТП. Об этом 24.kg сообщили очевидцы событий.

Уточняется, что Toyota Camry и Honda Accord столкнулись сегодня примерно в 20.10.

«Водитель Honda Accord выезжал с Оренбургского переулка, в это время водитель Toyota Camry ехал по улице Горького в западном направлении. Последний ехал на скорости, превышающей норму, в результате чего водитель Honda Accord врезался в авто. От удара Toyota Camry слетела с дороги и врезалась в дом. Пострадавших нет», — рассказали редакции.