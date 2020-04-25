В Кыргызстане за сутки произошло три землетрясения

В Кыргызстане зафиксировано три землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, 25 апреля в 6.55 в Ошской области произошло землетрясение силой 5 баллов.

Толчки ощущали жители Оша, Джалал-Абада, сел Алайского, Кара-Суйского, Узгенского и Ноокатского районов.

В 3.56 в Иссык-Кульской области зафиксировано землетрясение в 5 баллов. Оно ощущалось жителями Тонского района, а также Кочкорского района Нарынской области.

Вчера, 24 апреля, в 17.21 землетрясение силой 3,5 балла произошло на территории Китая. Толчки ощущались в селах Иркештам и Нура Ошской области — 2,5 балла.

​По предварительным сведениям, жерт и разрушений нет.