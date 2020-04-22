За сутки в Кыргызстане зафиксировано два землетрясения

В Кыргызстане произошло два землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, сегодня в 5.24 на границе с Таджикистаном зафиксирован толчок силой 4,5 балла.

Землетрясение ощущалось в селах Карамык, Кара-Тейит, Шибээ — 3,5 балла, Жаш-Тилек, Чак, Кара-Шыбак, Кулчу — 3 балла, Дароот-Коргон, Кызыл-Эшме, Кабык — 2,5 балла.

Вчера в 17.50 в Джалал-Абадской области зафиксировано землетрясение в 3 балла.

Толчки почувствовали жители некоторых сел Базар-Коргонского района.

Жертв и разрушений, по предварительным данным, нет.