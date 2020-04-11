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Сюжет: Новый коронавирус

В Джалал-Абаде зарегистрировано три факта подделки спецпропусков

В Джалал-Абадской области с момента введения режима ЧП зарегистрировали три факта подделки спецпропусков. Об этом на брифинге сообщил комендант региона Жениш Жоробеков.

По его словам, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

«По всем фактам ведется работа, они зарегистированы в ЕРПП по статье «Подделка документов». Правонарушителями являются гражданские лица. Их выявили на блокпостах при проверке документов», — сказал Жениш Жоробеков.

Он добавил, что с момента введения режима ЧП в регионе не зарегистрированы факты нарушения законов среди милиционеров.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/149823/
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