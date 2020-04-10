По дороге в аэропорт мужчина сбил двух женщин на обочине

В селе Ак-Жол по дороге в аэропорт «Манас» водитель Mercedes сбил двух женщин. Об этом 24.kg сообщили очевидцы событий.

Уточняется, что ДТП произошло накануне примерно в 22.20. Женщины шли по обочине трассы.

В УОБДД Чуйской области подтвердили факт автонаезда.

«По предварительным данным, одна из пострадавших госпитализирована, второй назначили амбулаторное лечение. Автомашина водворена на штрафстоянку. Водитель не сбегал с места происшествия. Собранные материалы переданы в следственную службу ГУВД Чуйской области», — проинформировали в ведомстве.