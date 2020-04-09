Почетный консул КР в Непале подозревается в незаконной продаже термометров

Полиция арестовала Сулава Агравала — почетного консула Кыргызстана в Непале и исполнительного директора группы компаний Shanker. Об этом сообщает сайт The Himalayan.

Уточняется, что Сулав Агравал обвиняется в продаже инфракрасных термометров, которые используются для дистанционного измерения температуры тела.

«Агравал пойман с поличным во время переговоров с полицией, которая была в роли бизнесменов. Он был взят под стражу, когда сел в автомобиль с дипломатическими номерами, предоставленными правительством Непала. Агравал требовал 15 тысяч рупий за каждую тепловую пушку, хотя рыночная цена составляла 3,5 тысячи рупий», — передает издание.

В пресс-службе МИД Кыргызстана пояснили, что посольство КР в Индии считает необходимым дождаться итогов расследования.

«Официальное уведомление от правительства Непала о задержании почетного консула КР кыргызской стороне не поступало. Данный вопрос находится на контроле посольства и МИД КР. По мере поступления новой информации будет сообщено дополнительно», — прокомментировали в дипломатическом ведомстве.