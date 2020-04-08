Два землетрясения произошло за ночь в Кыргызстане

В Кыргызстане зарегистрировали два землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным Института сейсмологии НАН КР, сегодня в 2.18 на территории республики зарегистрировали землетрясение силой в эпицентре 3 балла. Толчки ощущались в Аксыйском районе Джалал-Абадской области: в селе Мундуз — 3 балла, в селах Ак-Сай и Сары-Кашка — 2,5 балла.

​Второе землетрясение зарегистрировали сегодня в 3.51 на границе Кыргызстана и КНР. Сила в эпицентре — 5 баллов. Толчки ощущались в Алайском районе Ошской области: в селе Кок-Суу — 4 балла, в селе Нура — 3 балла.

В результате землетрясений жертв и разрушений нет.