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Происшествия

В Кадамджае ВАЗ врезался в «Дэу-Тико». Два человека в больнице

В Кадамджайском районе Баткенской области в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального УОБДД.

По ее данным, авария произошла 28 марта примерно в 17.00 на 124-м километре автодороги Ош — Исфана, которая проходит по улице Орозбекова в Кадамджае.

Уточняется, что житель села Пульгон И.Г., 1959 года рождения, на автомобиле «Дэу-Тико» врезался в ВАЗ-2107, за рулем которого сидел Б.М., 1996 года рождения.

В результате ДТП оба водителя с переломами доставлены в отделение травматологии Кадамджайской территориальной больницы. Указывается, что пассажиров в автомашинах не было.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/148485/
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