За разжигание межрегиональной вражды задержан 39-летний мужчина

В Кыргызстане задержан за разжигание межрегиональной вражды житель Иссык-Кульской области. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, 25 марта выявлен 39-летний житель села Бает.

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Установлено, что он в социальной сети разместил провокационный пост, направленный на разжигание межрегиональной вражды.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП по статье 313 части 1 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной розни» УК КР.

Назначена соответствующая экспертиза. Ведется следствие.