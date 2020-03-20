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Происшествия

В Бишкеке задержали водителя, который сбил девушку и скрылся

В Бишкеке задержали водителя автомобиля, который сбил 24-летнюю девушку и скрылся с места ДТП. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичной Патрульной службы милиции.

Уточняется, что авария произошла 17 марта на улице Ауэзова примерно в 8.00. 29-летний водитель Toyota 4Runner сбил жительницу столицы и скрылся. «В результате ДТП девушка обратилась за медицинской помощью в БНИЦТиО», — отметили в ведомстве.

Водителя задержали и доставили в ГУВД Бишкека. Его автомобиль водворили на штрафстоянку. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/147188/
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