С начала года на дорогах Кыргызстана зафиксировано почти миллион нарушений

С начала 2025 года сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения выявили почти 1 миллион нарушений ПДД и отправили на штрафстоянки около 140 тысяч автомобилей.

Итоги работы за десять месяцев обсудили на оперативном совещании под председательством главы ГУОБДД Азенбека Козукеева, сообщили в ведомстве.

На совещании Козукеев раскритиковал руководителей регионов с высокой аварийностью. Он потребовал усилить профилактику, помогать водителям на местах и уделять больше внимания безопасности детей и подростков.

Глава ГУОБДД поручил расширить использование цифровых сервисов при обслуживании граждан, укрепить служебную дисциплину и заранее отработать меры по обеспечению порядка и безопасности дорожного движения в период выборов.

Отмечается рост транспортной нагрузки в крупных городах. Для снижения аварийности ГУОБДД планирует расширять сеть камер фиксации нарушений и цифровые сервисы для водителей.
