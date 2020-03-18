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Сюжет: Новый коронавирус

Медицинские маски продолжают продавать по завышенной цене. Финпол возбудил дело

ГСБЭП проводит досудебное производство по факту монопольной продажи медицинских масок в аптеках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что сотрудники проверили столичные аптеки, на которые поступали жалобы от населения о завышении стоимости на медицинские маски и антисептические средства. В шести аптеках Бишкека медицинские маски продавали по цене от 15 до 50 сомов за штуку.

«В распоряжении правительства указывается, что цена за одну медицинскую маску не должна составлять более 10 сомов, в одни руки не должны отпускать более трех штук. Однако в аптеке, расположенной на улице Киевской, приобретено больше 60 масок по цене 15 сомов за единицу. В аптеке на улице Токтогула оперативники купили 16 масок по цене 50 сомов за штуку. В аптеке на проспекте Чуй было закуплено 350 медицинских масок по цене 20 сомов за единицу. Подобные факты выявлены еще в нескольких аптеках. ГСБЭП проводит досудебное производство по статье «Монополистические действия и ограничение конкуренции» УК КР», — сообщили в ГСБЭП.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/146876/
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