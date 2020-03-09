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Происшествия

В посольстве России в Бишкеке заложена бомба, сообщила хулиганка. Она задержана

В Кыргызстане задержана «телефонная террористка». Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, 6 марта в дежурную часть ведомства поступила информация о том, что в консульском отделе посольства РФ заложено взрывное устройство.

На место происшествия оперативно выехала группа специалистов. Территорию оцепили, персонал диппредставительства эвакуировали.

В ходе осмотра здания и территории взрывного устройства не обнаружено.

По факту ГСУ ГКНБ материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП по статье 246 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержана 46-летняя гражданка КР М.Т.К., которая сообщила о бомбе из хулиганских побуждений.

ГКНБ
Фото ГКНБ . «Телефонная террористка»

В настоящее время ведется следствие.

ГКНБ напоминает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/145908/
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