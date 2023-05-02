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Происшествия

Еще в одну школу Бишкека поступило сообщение о заложенной бомбе

В Бишкеке школу-гимназию № 33 эвакуировали из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе УВД Свердловского района столицы.

Утром из-за аналогичного сообщения была эвакуирована школа-гимназия № 4.

Территории учебных заведений оцеплены. Здания проверяются кинологами.

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Напомним, 27 апреля в Бишкеке были эвакуированы учащиеся 28 учебных заведений. На прошлой неделе дважды были сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в школах, колледжах, вузах и торговых центрах.

Это не первая атака телефонных террористов. Схожие сообщения поступали в учебные заведения и торговые центры Бишкека 20 января и 22 марта. Организаторов этих атак до сих пор не нашли. Заместитель председателя ГКНБ Айбек Шаменов сообщил, что аккаунты, с которых отправляются сообщения, зарегистрированы на территориях Украины и России.

Минобразования поручило усилить меры безопасности в школах, колледжах и вузах.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/264656/
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