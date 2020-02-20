В городе Ош подросток насмерть сбил человека

В Оше 15-летний подросток на автомобиле своего отца сбил двух человек. Один скончался на месте, второго доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба УВД южной столицы.

По ее данным, ДТП произошло накануне вечером в селе Тээке, на 9-м километре дороги Ош — Араван. «Водитель, 2005 года рождения, на автомашине «Хюндай Портер» сбил жителей села Э.С., 1977 года рождения, и Р.Г., 1975 года рождения. От полученных травм, несовместимых с жизнью, пострадавший Э.С. скончался на месте. Второй доставлен в больницу», — сказали в УВД.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, ведутся следственные мероприятия.