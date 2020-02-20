Главу Александровского айыл окмоту подозревают в мошенничестве

Главу Александровского айыл окмоту Ибрагима Баги и торага айыльного кенеша Сталбека Койчуманова подозревают в мошенничестве. Милиционеры ОВД Московского района начали в отношении них досудебное производство.

Как сообщили 24.kg в РОВД, заявление поступило от местных жителей. В нем указано, что Ибрагим Баги в результате мошеннических действий с земельными участками присвоил 230 тысяч сомов, а торага айыльного кенеша Сталбек Койчуманов — более миллиона сомов.

Заявление зарегистрировали в ЕРПП по статье «Мошенничество».

Ни Ибрагима Баги, ни Сталбека Койчуманова от должностей на время следствия не отстраняли. Мера пресечения в отношении обоих также не избиралась.