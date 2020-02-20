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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Главу Александровского айыл окмоту подозревают в мошенничестве

Главу Александровского айыл окмоту Ибрагима Баги и торага айыльного кенеша Сталбека Койчуманова подозревают в мошенничестве. Милиционеры ОВД Московского района начали в отношении них досудебное производство.

Как сообщили 24.kg в РОВД, заявление поступило от местных жителей. В нем указано, что Ибрагим Баги в результате мошеннических действий с земельными участками присвоил 230 тысяч сомов, а торага айыльного кенеша Сталбек Койчуманов — более миллиона сомов.

Заявление зарегистрировали в ЕРПП по статье «Мошенничество». 

Ни Ибрагима Баги, ни Сталбека Койчуманова от должностей на время следствия не отстраняли. Мера пресечения в отношении обоих также не избиралась. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144255/
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