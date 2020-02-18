Опять семейное насилие. В городе Ош ревнивый муж сбил и протащил жену на машине

В Оше муж протащил жену на машине за то, что она задержалась в бане. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что в настоящий момент пострадавшая находится в Ошской городской больнице.

«Известно, что женщина ранее страдала от семейного насилия. С супругом они развелись, но через некоторое время вновь сошлись. В день, когда все произошло, женщина задержалась в бане. Она встретилась с мужем, который сначала сбил ее, а затем, взяв за руку, протащил на машине несколько метров», — сообщили редакции.

В УВД южной столицы 24.kg подтвердили факт семейного насилия. По данным управления, сообщение о пациентке с телесными повреждениями в милицию поступило из городской больницы.

«Со слов потерпевшей, муж пошел на такой шаг из ревности. Факт зарегистрирован в ЕРПП. По предварительным данным, семейное насилие произошло 16 февраля примерно в 19.00. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Пострадавшая и ее супруг живут в Кара-Суйском районе, но само насилие произошло на территории города Оша. Подробности будут сообщены позже», — прокомментировали в УВД.