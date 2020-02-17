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Происшествия

Суицид в Чуйской больнице. Установлена личность покончившего с собой

По факту суицида в Чуйской областной больнице начато досудебное производство и назначены экспертизы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Отмечается, что установлена личность мужчины, покончившего с собой. Им оказался 46-летний Ш.Б. Инцидент произошел в отделении урологии сегодня примерно в 12.30.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД Свердловского района. В больнице обнаружили труп мужчины с ножевым ранением», — отметили в ведомстве.

Факт зарегистрирован в ЕРПП.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143865/
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