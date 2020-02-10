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Происшествия

В Чуйской области автомобиль УОБДД попал в аварию. Пострадали два человека

В Чуйской области в результате ДТП с участием автомобиля УОБДД пострадали два человека. Об этом 24.kg сообщили в региональном УОБДД.

Уточняется, что авария произошла 8 февраля примерно в 19.00 в районе ГЭС-5.

«Машина УОБДД ехала с востока на запад. На обочине стоял автомобиль Honda Fit, водитель которого, не убедившись в том, что на трассе нет помехи, стал разворачиваться. Когда водитель выехал на трассу, патрульная машина врезалась ему в бок. В результате ДТП пострадали два человека, они госпитализированы в территориальную больницу. Собранные материалы переданы в УВД Аламединского района», — добавили в УОБДД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143093/
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