Сотрудницу Госрегистра Токмака подозревают в махинациях с жильем

В Токмаке задержали по подозрению в махинациях с жильем сотрудницу Госрегистра. Об этом 24.kg сообщили источники в правоохранительных органах.

По их данным, подозреваемая вступила в сговор с другими заинтересованными сотрудниками Госрегистра и мэрии Токмака (их личности устанавливают. — Прим. 24.kg) и отнимала квартиры у граждан обманным путем.

При обыске в машине чиновницы обнаружили около 30 документов на квартиры и дома.

Кроме того, нашли пустые бланки формата А4 с печатью Токмакского горсуда. «Выяснилось, что близкая родственница задержанной работает в судебной канцелярии», — отмечают источники.

В доме фигурантки обнаружили $70 тысяч. Суд отпустил ее под домашний арест.