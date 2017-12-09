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Общество

В Госрегистре Джалал-Абада зарплату на взятки не тратили

В Госрегистре Джалал-Абада не тратили зарплату на взятки. Об этом ИА «24.kg» сообщили сотрудники городского Управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество.

В управлении подтвердили, что зарплата задержана, но только за месяц, а не за два. «Она перечисляется на банковские карты. Проверки прокуратуры проводятся раз в год, также бывают плановые. Но с сентября 2017-го проверки со стороны правоохранительных органов вообще не проводились», — говорится в сообщении.

«С нашей зарплаты удержания на проверки из прокуратуры и Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями, а также на День прокуратуры не производились, и места такому быть не может», — отметили в Госрегистре.

Ранее в Государственной регистрационной службе ИА «24.kg» подтвердили, что зарплату в ГРС задерживают на месяц. Причины в настоящее время выясняют. По факту возможной дачи взяток проведут служебное расследование, об итогах которого в ведомстве обещали сообщить позже.
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