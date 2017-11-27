Начальник Ошского госрегистра и его два брата разбились в ДТП

Начальник Ошского городского управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество Тяншанбек Марипов и два его брата погибли в ДТП.

По данным Главного управления патрульной милиции МВД, дорожно-транспортное происшествие случилось в Алайском районе Ошской области.

Уточняется: на 54-м километре автодороги Ош — Иркештам водитель автомашины «Лексус LX-470» не справился с управлением. В результате иномарка перевернулась. Погибли три человека.

Вместе с начальником Ошского госрегистра в салоне находились его братья — Шарабидин и Арабидин Мариповы.

Шарабидин Марипов работал заместителем начальника оперативной таможни «Север».

ГУПМ МВД проводит расследование и устанавливает причины аварии.