11:51
+3
USD 69.71
EUR 82.67
RUB 1.19
Происшествия

Начальник Ошского госрегистра и его два брата разбились в ДТП

Начальник Ошского городского управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество Тяншанбек Марипов и два его брата погибли в ДТП.

По данным Главного управления патрульной милиции МВД, дорожно-транспортное происшествие случилось в Алайском районе Ошской области.

Уточняется: на 54-м километре автодороги Ош — Иркештам водитель автомашины «Лексус LX-470» не справился с управлением. В результате иномарка перевернулась. Погибли три человека.

Вместе с начальником Ошского госрегистра в салоне находились его братья — Шарабидин и Арабидин Мариповы.

Шарабидин Марипов работал заместителем начальника оперативной таможни «Север».

ГУПМ МВД проводит расследование и устанавливает причины аварии.
Ссылка:
просмотров: 920
Версия для печати
Материалы по теме
Два человека погибли в ДТП в Кара-Джигаче
Четыре человека стали жертвами ДТП на дороге Бишкек — Торугарт
На автодороге Бишкек — Торугарт перевернулась легковушка. Пострадал ребенок
Очередное ДТП. В Таш-Кумыре сбили школьника
В Ошской области столкнулись три машины. Погиб один человек
Три человека погибли в ДТП в селе Кара-Жигач
В ДТП на автодороге Балыкчи — Казарман погибли четыре человека
Пять страшных аварий за год с маршрутками в Бишкеке
На объездной дороге насмерть сбили пешехода
На трассе Бишкек — Ош перевернулся бензовоз с соляркой
Популярные новости
Из-за авиадебошира задержали рейс Бишкек&nbsp;&mdash; Москва Из-за авиадебошира задержали рейс Бишкек — Москва
Угнанное в&nbsp;Казахстане авто нашли у&nbsp;сотрудника Госкомитета нацбезопасности&nbsp;КР Угнанное в Казахстане авто нашли у сотрудника Госкомитета нацбезопасности КР
В&nbsp;Аксыйском районе обнаружили археологическую находку. Никому нет дела В Аксыйском районе обнаружили археологическую находку. Никому нет дела
Открытие многоквартирного дома в&nbsp;&laquo;Джале&raquo; жители приняли за&nbsp;ЧП Открытие многоквартирного дома в «Джале» жители приняли за ЧП
Бизнес
Как устроиться на&nbsp;работу в&nbsp;MegaCom? Как устроиться на работу в MegaCom?
Почему кыргызстанцы выбирают O!TV Почему кыргызстанцы выбирают O!TV
MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами
Только 24&nbsp;ноября скидка на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;&mdash; 60&nbsp;процентов Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов