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Общество

Агентство по земельным ресурсам заменит Госрегистр

«Госрегистра не будет. На его базе создали Агентство по земельным ресурсам», — сообщил сегодня журналистам директор Государственной картографо-геодезической службы Нарынбек Исабеков.

По его словам, центральный аппарат агентства создан на базе департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество. На базе местных регистрационных органов будет осуществляться регистрация прав на недвижимое имущество.

Специальный представитель правительства по приграничным вопросам Каныбек Ботобеков отметил, что вопрос по созданию Агентства по земельным ресурсам давно поднимался специалистами.

«Земельной политикой ранее занимались четыре министерства. Была чехарда. С созданием единого органа улучшится ситуация, с учетом того, что мы сейчас занимаемся делимитацией и демаркацией государственной границы», — сказал Каныбек Ботобеков.

В Кыргызстане образовано Государственное агентство по земельным ресурсам. Оно создано для эффективного управления земельными ресурсами и земельными правоотношениями, формирования полноценной геоинформационной системы по земельным ресурсам и недвижимости.
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