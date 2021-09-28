Директор Иссык-Кульского Госрегистра вымогал земельный участок. Его задержали

Задержан руководитель Иссык-Кульского отдела Госрегистра А.Н. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что ранее с заявлением обратился гражданин, просивший принять меры в отношении чиновника, который вымогал часть дорогостоящего земельного участка. Земля расположена в рекреационной зоне вблизи озера Иссык-Куль.

«Землю у заявителя вымогали за оформление контуров участка. Были получены доказательства сговора должностных лиц Иссык-Кульского Госрегистра с одним из предпринимателей, владеющих частным пансионатом. Должностные лица вынуждали оформить участок в собственность бизнесмена. По подозрению в вымогательстве взятки были задержаны директор отдела Госрегистра А.Н., его подчиненный К.Н., а также частный предприниматель У.Б. Они водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Первомайским районным судом Бишкека в их отношении будет рассмотрен вопрос избрания меры пресечения на период следствия», — сообщили в ГКНБ.

В ведомстве отметили, что следствие располагает данными о системных проявлениях коррупции в Иссык-Кульском Госрегистре при оформлении сделок с земельными участками, которые будут проверены в ходе досудебного производства.