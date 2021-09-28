11:38
USD 84.80
EUR 99.12
RUB 1.17
Происшествия

Директор Иссык-Кульского Госрегистра вымогал земельный участок. Его задержали

Задержан руководитель Иссык-Кульского отдела Госрегистра А.Н. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что ранее с заявлением обратился гражданин, просивший принять меры в отношении чиновника, который вымогал часть дорогостоящего земельного участка. Земля расположена в рекреационной зоне вблизи озера Иссык-Куль.

«Землю у заявителя вымогали за оформление контуров участка. Были получены доказательства сговора должностных лиц Иссык-Кульского Госрегистра с одним из предпринимателей, владеющих частным пансионатом. Должностные лица вынуждали оформить участок в собственность бизнесмена. По подозрению в вымогательстве взятки были задержаны директор отдела Госрегистра А.Н., его подчиненный К.Н., а также частный предприниматель У.Б. Они водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Первомайским районным судом Бишкека в их отношении будет рассмотрен вопрос избрания меры пресечения на период следствия», — сообщили в ГКНБ.

В ведомстве отметили, что следствие располагает данными о системных проявлениях коррупции в Иссык-Кульском Госрегистре при оформлении сделок с земельными участками, которые будут проверены в ходе досудебного производства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208527/
просмотров: 333
Версия для печати
Материалы по теме
Ошибка вышла. Почему в мэрии Бишкека нижний «Токольдош» отнесли к другому району
На Иссык-Куле при пожаре погибли двое детей
В Оше за вымогательство взятки задержаны преподаватель вуза и учитель школы
Сотрудники ГСИН стали чемпионами и призерами Иссык-Кульских игр
Бывшего начальника южного управления СБНОН признали виновным
На Иссык-Куле владелец водного скутера избил иностранца
В Сокулуке женщину подозревают в аферах с земельными участками
Сотрудники Ленинского акимиата незаконно выдали земельные участки частным лицам
Беспрецедентно отважный поступок. Президент поздравил пловца Владислава Шулико
На Иссык-Куле пропала девушка. Ее нашли в Бишкеке и вернули родителям
Популярные новости
Без вести пропавший год назад Валерий Серенков найден Без вести пропавший год назад Валерий Серенков найден
Задержан директор одной из&nbsp;фармкомпаний: чрезмерно завышали цены на&nbsp;лекарства Задержан директор одной из фармкомпаний: чрезмерно завышали цены на лекарства
В&nbsp;Бишкеке жестоко убили женщину. Милиция ищет подозреваемого В Бишкеке жестоко убили женщину. Милиция ищет подозреваемого
Правозащитник Валентина Чупик задержана в&nbsp;Шереметьево. Ей&nbsp;грозит депортация Правозащитник Валентина Чупик задержана в Шереметьево. Ей грозит депортация
Бизнес
Никотин вызывает рак, считает обыватель. А&nbsp;что говорят ученые и&nbsp;эксперты Никотин вызывает рак, считает обыватель. А что говорят ученые и эксперты
На&nbsp;улице 9&nbsp;Января в&nbsp;Бишкеке природный газ подадут в&nbsp;течение завтрашнего дня На улице 9 Января в Бишкеке природный газ подадут в течение завтрашнего дня
Воспользуйтесь преимуществами интернет-банкинга MyHalyk Воспользуйтесь преимуществами интернет-банкинга MyHalyk
Выиграй путевку в&nbsp;Дубай с&nbsp;DemirBank! Выиграй путевку в Дубай с DemirBank!
28 сентября, вторник
11:32
Нацбанк впервые за пять месяцев провел интервенцию Нацбанк впервые за пять месяцев провел интервенцию
11:30
Вице-президентство в IIHF — огромное достижение для Кыргызстана
11:27
COVID-19 в мире. Заразились более 232,3 миллиона, умерли более 4,7 миллиона
11:25
Директор Иссык-Кульского Госрегистра вымогал земельный участок. Его задержали
11:20
Язык вражды в социальных сетях Кыргызстана усиливается в преддверии выборов