Байкер пнул проезжающую рядом машину и спровоцировал масштабное ДТП

Неадекватное поведение водителей на трассе привело к серьезным последствиям — два покореженных автомобиля и пострадавшие пассажиры в одном из них. Об этом пишет издание «За рулем».

Началось все с того, что серебристый хэтчбек чуть потеснил на крайней левой полосе мотоциклиста. Тот вспылил, пнул обидчика могучим ботинком по переднему крылу.

Автомобилист то ли растерялся, то ли желая ответно подрезать противника вильнул носом влево и врезался в бетонный отбойник. Потом резко вывернул вправо и там устроил аварию.

Мотоциклист же спокойно уехал вдаль от места аварии.