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Происшествия

Близ села Байтик столкнулись три машины. УОБДД ищет пострадавших

В Аламединском районе близ села Байтик столкнулись три машины — Audi, Toyota Camry и Subaru Forester. Информацию об этом 24.kg подтвердили в УОБДД Чуйской области.

Уточняется, что авария произошла примерно в 20.40.

«На месте ДТП сотрудники УОБДД застали только двух водителей. Владелец третьего авто и пострадавшие уехали в больницу сами, не дождавшись врачей скорой помощи. После медицинского освидетельствования двух водителей, инспекторы будут искать остальных пострадавших. Погибших нет», — сообщили в УОБДД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/142355/
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