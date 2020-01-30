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Происшествия

В Бишкеке водитель Honda сбил двух пешеходов. Оба в больнице

В Бишкеке водитель автомобиля Honda сбил пешеходов. Об этом 24.kg сообщили в управлении патрульной милиции.

Уточняется, что ДТП произошло накануне в 19.20.

«Водитель, 29-летний А.Ж., двигаясь по проспекту Жибек Жолу, возле дома сбил двух пешеходов. Пострадавшие 25-летний Ш.К. и 85-летний Д.Д. госпитализированы в БНИЦТиО. У пожилого мужчины травма грудной клетки, у второго пострадавшего — травма головы. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Материалы переданы в следственную службу ГУВД Бишкека», — сообщили в УПСМ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/142083/
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