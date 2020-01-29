В Кадамджае гражданин Турции сбил человека на грузовом авто и скрылся

В Кадамджайском районе Баткенской области грузовая машина насмерть сбила человека. Об этом сообщили в отделе по обеспечению безопасности дорожного движения УВД Баткенской области.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 29 января, примерно в 01.00 на 125-м километре дороги Ош — Исфана. «Водитель грузовой автомашины «ДАФ», гражданин Турции Г.М., 1956 года рождения, сбил человека азиатской внешности и скрылся с места происшествия. В результате автонаезда житель Кадамджая А.А, 1976 года рождения, скончался на месте», — сообщили в УВД.

Водитель грузового авто задержан.