В Чуйской области милиция задержала мужчину, насмерть сбившего пешехода

В Чуйской области милиция задержала мужчину, подозреваемого в автонаезде со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

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Уточняется, что задержанный водворен в ИВС.

«Сообщение об автонаезде со смертельным исходом в милицию поступило 28 января. Водитель скрылся с места происшествия. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР», — сообщили в ГУВД.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 28-летний житель села Беловодского Ш.Р. задержан. Во время допроса он дал признательные показания.