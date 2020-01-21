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Происшествия

В ДТП на трассе Бишкек — Ош погибли три человека, семь пострадали

В Сокулукском районе в результате ДТП погибли три человека. Об этом 24.kg сообщили в УОБДД Чуйской области.

Уточняется, что авария произошла сегодня примерно в 6.00. Автомобиль Honda Accord ехал из Джалал-Абада, вблизи с селом Сокулук он выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой, выполнявшей рейс в Кара-Балту.

«В результате ДТП погибли три человека из Honda Accord, еще семь человек доставлены в Сокулукскую территориальную больницу. Собранные материалы будут переданы в ГУВД Чуйской области», — сообщили в УОБДД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141124/
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