В Бишкеке 19-летняя девушка выбросилась из окна

В Бишкеке 19-летняя девушка выпрыгнула из окна. Об этом 24.kg сообщили в УВД Первомайского района.

Уточняется, что ЧП произошло накануне. Милицию вызвали в 19.00 на пересечение улицы Орозбекова и проспекта Жибек Жолу. Пострадавшая госпитализирована.

«Девушка снимает комнату со своей сестрой. Она учится в одном из университетов, работает продавцом. В настоящий момент пострадавшая находится в реанимации. Есть подозрение на разрыв внутренних органов. Криминальной подоплеки в произошедшем пока не усматривается», — сообщили редакции.