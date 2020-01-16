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Происшествия

В Бишкеке 19-летняя девушка выбросилась из окна

В Бишкеке 19-летняя девушка выпрыгнула из окна. Об этом 24.kg сообщили в УВД Первомайского района.

Уточняется, что ЧП произошло накануне. Милицию вызвали в 19.00 на пересечение улицы Орозбекова и проспекта Жибек Жолу. Пострадавшая госпитализирована.

«Девушка снимает комнату со своей сестрой. Она учится в одном из университетов, работает продавцом. В настоящий момент пострадавшая находится в реанимации. Есть подозрение на разрыв внутренних органов. Криминальной подоплеки в произошедшем пока не усматривается», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/140683/
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