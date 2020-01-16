Суд прекратил дело о насилии в семье в Сузаке: жена простила мужа

Сузакский районный суд Джалал-Абадской области прекратил уголовное дело по статье «Насилие в семье» Кодекса о проступках.

В приговоре суда указывается, что в декабре 2019 года в селе Садда мужчина избил свою жену.

«По версии следствия, 44-летний Б.М. сначала ударил жену по лицу, а затем стал пинать ее. Судебно-медицинская экспертиза вынесла заключение о том, что потерпевшей нанесен легкий вред здоровью. В суде мужчина признал свою вину. Он раскаялся и заявил, что больше такого не повторится. Супруга обвиняемого написала встречное заявление. По ее словам, она помирилась с мужем и простила его», — указывается в приговоре.

Суд, учитывая наличие встречного заявления, прекратил разбирательство уголовного дела и освободил Б.М. от уголовного наказания.