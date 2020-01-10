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Сюжет: Приграничные конфликты

Стрельба на кыргызско-таджикской границе прекратилась

Стрельба на кыргызско-таджикской границе прекратилась. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГПС КР.

Обстановка на границе «относительно стабильная с элементами напряженности».

«Пограничники, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме.
Пункты пропуска на кыргызско-таджикском участке государственной границы работают в штатном режиме. Действия подразделений силовых структур координирует первый заместитель председателя ГПС Абдикарим Алимбаев, который находится на месте», — сообщили в пресс-службе.
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