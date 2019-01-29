Инцидент на границе. В Казахстане считают, что стрелять не было необходимости

«Это была не та ситуация, которая требует явного применения оружия», — прокомментировал глава Пограничной службы КНБ Казахстана Дархан Дильманов инцидент на кыргызско-казахской границе, в результате которого погиб гражданин РК. Об этом сообщило Tengrinews.kz.

«Мы в ближайшее время планируем встретиться и довести до руководства ведомства соседней республики нашу позицию о применении оружия на границе. Это будет один из главных вопросов. Мы надеемся, что нас услышат и поймут, что это не та ситуация, которая требует явного применения оружия», — заявил глава Пограничной службы.

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Дархан Дильманов подтвердил факт незаконного перехода кыргызской границы. «Все трое являются гражданами Казахстана. Из них двое ранее привлекались к уголовной ответственности за нарушение государственной границы. Оба осуждены условно на шесть месяцев — и тот, кто погиб, и еще один из задержанных. Мы сейчас двоих задержали», — сообщил Дархан Дильманов.

По его словам, казахстанцы нарушили границу соседней республики на горном участке.

«Все, что по равнине, мы закрыли забором, пересечь физически невозможно. Мы продолжаем устанавливать забор на горном направлении. Там, где мы его не установили, было нарушение госграницы. С целью скотокрадства они пересекли государственную границу. Совершили хищение», — добавил он.

Дархан Дильманов отметил, что со стороны нарушителя границы были действия, которые угрожали жизни кыргызского пограничника.

«Со слов кыргызской стороны, он нападал с ножом на офицера и солдата. Кыргызские пограничники применили огнестрельное оружие», — добавил Дархан Дильманов.

Расследование инцидента продолжается.

Напомним, 23 января в Манасском районе Таласской области трое неизвестных незаконно перегоняли 10-15 голов лошадей через границу из Кыргызстана в Казахстан. Пограничный наряд пытался задержать нарушителей, но они оказали сопротивление. Военнослужащие открыли огонь. Один мужчина погиб.

