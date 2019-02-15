Применение пограничниками оружия в Таласе. Прокуратура возбудила уголовное дело

Военная прокуратура Бишкекского гарнизона проводит досудебное производство по факту применения оружия пограничниками в Таласе. Об этом 24.kg сообщили в Погранслужбе.

Напомним, 23 января в местности Жайылган Манасского района трое неизвестных перегоняли лошадей через границу из Кыргызстана в Казахстан. Когда пограничный наряд пытался задержать нарушителей, они оказали сопротивление, угрожали ножом. Одного из них военнослужащие застрелили при задержании.

«После инцидента двум нарушителям удалось скрыться на территории Казахстана. Позднее они были задержаны», — сообщили в Погранслужбе.