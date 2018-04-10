Активист просит Шавката Мирзиеева проконтролировать дело убийства кыргызстанца

Гражданский активист Адилет Балтабаев написал обращение президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву с просьбой взять дело об убитом на границе кыргызстанце под личный контроль. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

По словам активиста, в обращении он просит главу РУз оказать содействие в беспристрастном разбирательстве трагического инцидента. «Погибший — мой одноклассник. Со слов его брата, в день гибели он шел домой из гостей, от тети. На границе военнослужащий Узбекистана застрелил его. В обращении мы постарались сохранить дипломатический язык, чтобы не нарушить принципы добрососедства. Обращение я передал сотруднику посольства», — рассказал Адилет Балтабаев.

Напомним, 7 апреля, пограничники Узбекистана застрелили гражданина Кыргызстана — жителя села Курулуш Аксыйского района Джалал-Абадской области. 34-летний Ф.М. в момент происшествия находился на территории Кыргызстана и направлялся в сторону населенного пункта Мамай.