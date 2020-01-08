Узбекистанец пытался вывезти из страны $40 тысяч в кроссовках

На приграничном таможенном посту «Дустлик» в Андижанской области Узбекистана таможенники при попытке пересечь границу задержали гражданина, который пытался в одетых на него кроссовках вывезти $40 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба ГТК РУз.

Наличную валюту изъяли в качестве вещественного доказательства. По факту правонарушения продолжаются следственные мероприятия.

По закону физические лица могут вывезти из Узбекистана наличную валюту в сумме, не превышающей эквивалент 100 миллионов сумов ($10 тысяч).