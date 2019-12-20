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В Бишкеке задержан подозреваемый в разбое, сбежавший из больницы города Ош

Милиция задержала подозреваемого в разбойном нападении, сбежавшего из больницы Оша. Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.

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Уточняется, что 30-летнего мужчину задержали сегодня.

«Подозреваемый лежал в отделении нейрохирургии Ошской городской больницы. Он был прооперирован», — сообщили в УВД.

В ведомстве выясняют, каким образом ему удалось сбежать. В настоящий момент подозреваемого этапируют в Ош.

УВД Оша
Фото УВД Оша. Задержан подозреваемый в разбойном нападении

Напомним, 17 декабря из Ошской городской больницы сбежал подозреваемый в разбойном нападении Алмаз Калдыбаев.
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