В Подмосковье машина такси полыхнула огнем на полном ходу

В буквальном смысле слова едва не сгорел на работе таксист в подмосковном Егорьевске. Его Renault Logan полыхнул огнем на полном ходу, и водитель с трудом успел покинуть салон, сообщило издание «АвтоПарк».

По данным ГИБДД, в причинах возгорания еще предстоит разбираться пожарным дознавателям. По предварительным данным, произошел хлопок газа в баллоне, и пламя за пару секунд охватило всю машину.

Водитель быстро остановил автомобиль и покинул пылающий салон. Тем не менее у пострадавшего сильные ожоги. Кроме таксиста в машине никого не было.