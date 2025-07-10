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Происшествия

В Бишкеке горит здание музыкальной школы-интерната на Боконбаева

В Бишкеке загорелось здание Республиканской средней специальной школы-интерната имени М.Абдраева, расположенное на пересечении улиц Боконбаева и Коенкозова. Очевидцы сообщают, что пламя распространилось на крышу и несколько классов.

По словам жителей близлежащих домов, дым было видно с нескольких кварталов.

«Огромный столб дыма поднялся над крышей, сразу появились пожарные машины и скорая. Слышался громкий треск и шипение», — рассказал один из свидетелей.

Сейчас на месте происшествия работают бригады МЧС и скорой помощи. К зданию выставлен периметр безопасности, движение транспорта на участке временно ограничено.

Информации о пострадавших пока нет. Причины возгорания также пока не сообщаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335790/
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