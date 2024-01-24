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Происшествия

В Улан-Баторе взорвался 60-тонный газовоз. Есть погибшие

В столице Монголии Улан-Баторе в районе рынка Дунжингарав взорвался грузовик с 60 тоннами газа, в результате начался пожар. Об этом сообщило издание News.mn.

По последним данным, погибли 6 человек, 14 пострадавших госпитализированы.

Грузовик с газом отбросило мощным взрывом на 30–40 метров, отметило News.mn. Загорелись несколько автомобилей и жилой дом, расположенный рядом.

По некоторым данным, погибли в том числе трое сотрудников службы экстренной помощи, сгорело более 20 автомобилей.

Грузовик направлялся к городу на юго-востоке Монголии Замын-Ууд. Водитель рассказал полиции, что не справился с управлением из-за скользкой дороги, в результате столкнулся с другим транспортным средством. Состояние второго водителя неизвестно.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/284943/
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