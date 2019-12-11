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Происшествия

Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в троллейбус в Бишкеке

Авария с участием троллейбуса произошла в центре Бишкека. Фотографию в социальной сети Facebook разместил бывший вице-мэр столицы Эркинбек Исаков.

Информации о пострадавших нет. В ГУОБДД подробности пообещали сообщить позднее. В мэрии Бишкека рассказали, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с троллейбусом.

«У пассажиров претензий нет, все живы-здоровы», — сообщили в мэрии.

Напомним, в прошлом году в Бишкеке произошло серьезное ДТП с участием троллейбуса. Тогда погиб водитель легкового автомобиля.
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