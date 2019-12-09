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Происшествия

ДТП на объездной дороге: начальник сокулукской милиции отстранен от должности

По факту дорожно-транспортного происшествия в Иссык-Атинском районе начальник ОВД Сокулукского района отстранен от занимаемой должности. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Факт ДТП с участием начальника ОВД Сокулукского района Максата Чойбекова зарегистрирован в АИС ЕРПП. Для полного и объективного расследования материалы досудебного производства были истребованы в следственную службу ГУВД области для проведения всех необходимых следственных и оперативных мероприятий.

Инцидент находится на контроле у руководства МВД. Службой внутренних расследований ведется следствие. Назначены все необходимые судебно-медицинские, судебно-автотехнические экспертизы.  Досудебное производство продолжается.
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