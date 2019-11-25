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Сюжет: Крупные взятки

При задержании за взятку полковник милиции, пытаясь скрыться, сбил женщину

В Бишкеке задержан начальник управления Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН). Об этом 24.kg сообщили в ГКНБ.

Уточняется, что 7 ноября с заявлением в Антикоррупционную службу обратилась гражданка С.Р. Она просила принять меры в отношении сотрудника СБНОН по городу Бишкек Н.Б. Последний вымогал у нее взятку в $3 тысячи за положительное решение по уголовному делу в отношении ее супруга И.Д.

«На основании собранных материалов ГСУ ГКНБ возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство взятки». 23 ноября с поличным при получении 50 тысяч сомов задержан начальник управления СБНОН МВД полковник милиции Н.Б. Он предпринял попытку скрыться с места совершения преступления и сбил заявительницу. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ»,  сообщили в спецслужбах.

В ведомстве отметили, что бригада медиков скорой помощи госпитализировала заявительницу в больницу, ее состояние оценивается как стабильное.
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