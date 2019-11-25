При задержании за взятку полковник милиции, пытаясь скрыться, сбил женщину

В Бишкеке задержан начальник управления Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН). Об этом 24.kg сообщили в ГКНБ.
Уточняется, что 7 ноября с заявлением в Антикоррупционную службу обратилась гражданка
«На основании собранных материалов ГСУ ГКНБ возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство взятки». 23 ноября с поличным при получении 50 тысяч сомов задержан начальник управления СБНОН МВД полковник милиции
В ведомстве отметили, что бригада медиков скорой помощи госпитализировала заявительницу в больницу, ее состояние оценивается как стабильное.