В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже. Есть погибшие

В Благовещенске (Россия) 19-летний студент устроил стрельбу из дробовика в здании Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства. Об этом сообщил ТАСС.

По данным агентства, жертвой стрелка стал один человек, еще трое получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Фото РИА Новости. У здания колледжа в Благовещенске

Инцидент произошел во время занятий, в 10.00 по местному времени. Источник в экстренных службах заявил, что студент начал стрелять после того, как его удалили из аудитории за опоздание.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Студент выстрелил в сторону инспекторов, после чего они открыли ответный огонь. Позже правоохранители блокировали его в аудитории.

По последним данным, студент после стрельбы покончил с собой.

Как сообщило агентство REGNUM, причиной стрельбы в колледже мог стать конфликт между сверстниками. Такую версию выдвинули в УМВД России по Амурской области.