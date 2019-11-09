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Сюжет: ЧП в армии

В Бишкеке неизвестные избили солдата Генштаба

В Бишкеке неизвестные избили солдата войсковой части 29849 Генерального штаба. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

После присяги молодому человеку дали увольнительную. С друзьями он приехал в кафе, где его избили неизвестные люди.

«Солдат был в гражданской одежде, его госпитализировали в БНИЦТиО. Военнослужащий получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга», — сообщили редакции.

В Генеральном штабе подтвердили информацию. По данным ведомства, состояние пострадавшего стабильное, в ближайшее время его переведут на лечение в военный госпиталь.
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