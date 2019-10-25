В Чуйской области разыскивают 17-летнюю девушку

ОВД Иссык-Атинского района разыскивает без вести пропавшую 17-летнюю Кундуз Кубатбек кызы. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, девушка вышла из дома в селе Ивановка 17 октября и не вернулась.

Приметы: рост 168-170 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие узкие, на нижней части губы имеется родимое пятно.

Одета в вязаный кардиган красно-зеленого цвета, рубашку голубого цвета, джинсовые брюки, кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, просят сообщить по телефонам: 0312616907, 0707257902 или в 102.