В США ученик пришел в школу с дробовиком. Тренер обнял его и обезоружил

Школьный тренер обезоружил ученика в американском городе Портленде (штат Орегон), заключив его в объятия после того, как тот явился в школу с заряженным дробовиком. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.

Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел 17 мая, однако только в конце прошлой недели прокуратура округа Малтнома обнародовала видеозапись произошедшего. На ней видно, как тренер заключает 19-летнего Энджела Гранадос-Диаса в объятия, после чего подбегает другой преподаватель и забирает оружие.

Stunning surveillance footage captured the moment a high school coach in Oregon disarmed a student with a shotgun and then embraced him. Police eventually arrived and took the student into custody. https://t.co/a5artNKKlJ pic.twitter.com/rIKG9Phl0e — ABC News (@ABC) October 19, 2019

«В то время я испытывал сострадание к нему. Очень часто, особенно когда ты молод, ты не осознаешь, что делаешь», — заявил позднее тренер Кинен Лоу, поступок которого сочли героическим.

Подростка заключили под стражу. Гранадос-Диас, который в момент инцидента страдал психическим расстройством, признал вину. Он три года будет находиться под надзором властей.