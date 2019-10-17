В Россию ввезли 20 тонн санкционного сыра из Кыргызстана. Партию уничтожат

В России изъяли из оборота партию сыра, ввезенного из Каракола. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Оренбургской области.

Как отмечается, в Оренбургской области на участке границы России с Казахстаном остановили грузовик, перевозивший 20 тонн санкционного сыра.

Продукт, произведенный в Польше, везли в Москву по официальному ветеринарному сертификату формы № 2 под маркой молокоперерабатывающего предприятия Кыргызстана (ОсОО «Ак-Булак плюс»).

На коробках с сыром нанесена маркировка производителя продукции — молокоперерабатывающего предприятия Польши № PL 14151603, а также указаны сроки хранения и номер партии.

Согласно указу президента РФ, ввоз и оборот такой продукции запрещены.

16 октября сыр изъяли из оборота и уничтожат.