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Происшествия

У водителя криминального авторитета Дженго изъяли пистолет

В Кара-Суйском районе Ошской области в машине водителя криминального авторитета Кадырбека Досонова по прозвищу Дженго обнаружили пистолет. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

В автомобиле при досмотре находился и сам Досонов, который состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ. Его доставили в УВД на профилактическую беседу.

«Сотрудники УОБДД попытались остановить машину марки «Мерседес» без государственных номеров. Водитель не подчинился законным требованиям сотрудников милиции. В результате перехвата автомашину остановили. В салоне нашли пистолет, травматический или боевой — установит экспертиза. Автомобиль водворили на штрафстоянку. В отношении водителя Кадырбека Досонова составили два административных протокола. Если выяснится, что пистолет хранился незаконно, примут необходимые меры», — сообщили в УВД.
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